Олег Саитов: «Хотел бы подготовить Загитову к бою с Бузовой. На такой бой точно многие захотят посмотреть»

Двукратный олимпийский чемпион по боксу заявил, что хотел бы стать тренером фигуристки перед возможным поединком с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.

«Во‑первых, Бузова чуть‑чуть покрупнее Алины, они в разных весовых категориях. Поэтому перчатки должны быть потяжелее.

Во‑вторых, я постоянно вижу Ольгу в зале, вижу, что она тренируется. Алина, думаю, тоже тренируется. Честно говоря, после таких новостей хотелось бы выступить тренером у одной из сторон. Раз уж я с Алиной уже работал, хотел бы подготовить ее к этому бою.

На такой бой точно захотят многие посмотреть. Ринг проявляет внутренние качества, характер, то, что человек из себя представляет. В этом плане будет интересно посмотреть на девчат.

Конечно, хочется, чтобы их красота в этом поединке не пострадала. Пусть бой будет легкий, чтобы девчата не пропустили много», – сказал Саитов.