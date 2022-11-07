Альберт Батыргазиев: «Знаю, что Бузова и Загитова занимаются боксом, поэтому будет интересно посмотреть на их поединок»

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев высказался о возможном боксерском поединке между фигуристкой и телеведущей Ольгой Бузовой.

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.

«Знаю, что Ольга и Алина занимаются боксом, поэтому будет интересно посмотреть на этот поединок. Радует, что новые люди знакомятся с боксом, радует, что наш вид спорта развивается.

Благодаря таким форматам мы видим, что популяризация нашего вида спорта идет с каждым днем.

Ничего не могу сказать о том, готов ли я поучаствовать в роли тренера. Дело в том, что сам нахожусь на подготовке. Это не входит в мой календарный план. Если мне предложат, то придется отказаться», – сказал Батыргазиев.