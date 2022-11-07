и Ольга Бузова проведут бой.

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал об организации боксерского поединка между фигуристкой и поп-исполнительницей, телеведущей.

– Мы ведем переговоры и планируем бой Бузовой и Загитовой на 9 марта в Москве.

– Можете рассказать подробнее о ходе переговоров?

– С менеджером Загитовой уже поговорили. Было общение с самой Бузовой, на этой неделе будет встреча с ее менеджером.

– То есть обе стороны согласны на бой?

– Да. Идею одобрили, ведем переговоры о деталях.

– А каким будет формат поединка между Бузовой и Загитовой?

– Это будет бой по боксу – 3 раунда по 2 минуты. Вот так планируется, – сказал Хрюнов.

Мы внимательно посмотрели на Загитову в боксе. Знаете, а она в порядке – есть только один недостаток