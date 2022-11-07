Тарасова о бое Загитовой и Бузовой: «Никак к этому не отношусь, не интересуюсь и не поддерживаю»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о возможном боксерском поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой.
Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.
«Никак к этому не отношусь, не интересуюсь и не поддерживаю. Мне все равно», – сказала Тарасова.
PR-директор Бузовой о бое с Загитовой: «Мы не можем комментировать этот вопрос, потому что не в курсе по этому поводу»
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