Тарасова о бое Загитовой и Бузовой: «Никак к этому не отношусь, не интересуюсь и не поддерживаю»

Теги Татьяна Тарасова бокс Алина Загитова Ольга Бузова Загитова - Бузова Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала новость о возможном боксерском поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой.

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.

«Никак к этому не отношусь, не интересуюсь и не поддерживаю. Мне все равно», – сказала Тарасова. 

PR-директор Бузовой о бое с Загитовой: «Мы не можем комментировать этот вопрос, потому что не в курсе по этому поводу»

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