Роднина о возможном поединке Загитовой и Бузовой: «Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимание к спорту? Это привлечение внимания к себе»

Теги Ирина Роднина бокс Алина Загитова Ольга Бузова Загитова - Бузова Фигурное катание

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном боксерском поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.

«Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимание к спорту? А это разве спорт? Это привлечение внимания к себе», – сказала Роднина.

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