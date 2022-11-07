Роднина о возможном поединке Загитовой и Бузовой: «Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимание к спорту? Это привлечение внимания к себе»

Трехкратная олимпийская чемпионка высказалась о возможном боксерском поединке между фигуристкой и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.

«Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимание к спорту? А это разве спорт? Это привлечение внимания к себе», – сказала Роднина.