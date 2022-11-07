Роднина о возможном поединке Загитовой и Бузовой: «Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимание к спорту? Это привлечение внимания к себе»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина высказалась о возможном боксерском поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.
«Девочкам нечем заняться, пускай веселятся. Привлечение внимание к спорту? А это разве спорт? Это привлечение внимания к себе», – сказала Роднина.
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