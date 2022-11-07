PR-директор Бузовой о бое с Загитовой: «Мы не можем комментировать этот вопрос, потому что не в курсе по этому поводу»

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Антон Богославский, PR-директор певицы и телеведущей Ольги Бузовой, прокомментировал информацию о возможном боксерском поединке между Бузовой и фигуристкой Алиной Загитовой.

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой состоится 9 марта в Москве.

«Мы не можем комментировать этот вопрос, потому что не в курсе по этому поводу. Пока воздерживаемся от комментария.

Боюсь, это даже не выяснится ближе к марту. Как только у нас появится официальный комментарий, мы его сразу сообщим», – сказал Богославский.

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