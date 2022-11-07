Лайшев о возможном поединке Загитовой и Бузовой: «Думаю, это будет рекламное шоу для пропаганды здорового образа жизни»

Президент высказался о возможном боксерском поединке между фигуристкой и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.

– Не боитесь ли вы за Алину, если бой состоится?

– Я думаю, это будет рекламное шоу для пропаганды здорового образа жизни и привлечения к этому внимания. Плюс, показать всему миру, что у нас полно оптимизма и хорошего настроения.

– Кто фаворит в этом поединке?

– Дружба, – сказал Лайшев.