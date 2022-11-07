Лайшев о возможном поединке Загитовой и Бузовой: «Думаю, это будет рекламное шоу для пропаганды здорового образа жизни»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о возможном боксерском поединке между фигуристкой Алиной Загитовой и певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.
Промоутер Владимир Хрюнов заявил, что бой пройдет 9 марта в Москве.
– Не боитесь ли вы за Алину, если бой состоится?
– Я думаю, это будет рекламное шоу для пропаганды здорового образа жизни и привлечения к этому внимания. Плюс, показать всему миру, что у нас полно оптимизма и хорошего настроения.
– Кто фаворит в этом поединке?
– Дружба, – сказал Лайшев.
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