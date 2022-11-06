Двукратный олимпийский чемпион поделился впечатлениями от этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Самые приятные впечатления от казанского этапа. Прежде всего стоит отметить, что арена, хоть и не самая большая, была полна зрителей. Очень уютное место для фигурного катания, все было очень антуражно.

Естественно, и состязания были на высоте — все уже вошли в форму и во всех дисциплинах есть интрига, пусть где‑то и не за первое место.

Падение Камилы Валиевой? Я не тренер одиночного катания. Там имела место техническая ошибка. На тренировках она все показывает, а в программе пока не получается.

Конкурентов в ее дисциплине у нее все равно нет — разве что в технической составляющей», – сказал Траньков.