Попова о прыжках Валиевой после проката: «Учитывая, что за Камилой никто не выступал, ничего страшного не случилось. Зрители явно были довольны»
Хореограф Бетина Попова высказалась о попытках Камилы Валиевой исполнить четверной тулуп после соревновательного проката на этапе Гран-при России в Казани.
«Это было для многих удивительным сюрпризом. Хорошо это или плохо – разбираться судьям и рефери соревнований.
Учитывая, что за Камилой никто не выступал, ничего страшного не случилось.
Но точно подняло шум, и появился новый яркий инфоповод, зрители ледового дворца явно были довольны таким сюрпризом», – сказала Попова.
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