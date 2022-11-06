Попова о прыжках Валиевой после проката: «Учитывая, что за Камилой никто не выступал, ничего страшного не случилось. Зрители явно были довольны»

Хореограф Бетина Попова высказалась о попытках исполнить четверной тулуп после соревновательного проката на этапе Гран-при России в Казани.

«Это было для многих удивительным сюрпризом. Хорошо это или плохо – разбираться судьям и рефери соревнований.

Учитывая, что за Камилой никто не выступал, ничего страшного не случилось.

Но точно подняло шум, и появился новый яркий инфоповод, зрители ледового дворца явно были довольны таким сюрпризом», – сказала Попова.

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