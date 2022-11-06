Инна Гончаренко: «Было видно, как Валиева была заряжена, ошибка абсолютно не омрачила впечатления от выступления»
Тренер Инна Гончаренко высказалась о результатах женских соревнований на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.
Победу одержала Камила Валиева, второй стала Вероника Яметова, третьей – Ксения Синицына.
«Девочки показали очень сильное катание, мне очень понравилась Камила Валиева в произвольной программе, несмотря на срыв тулупа. Было видно, как она была заряжена, поэтому ошибка абсолютно не омрачила впечатления от выступления.
Порадовала Ксюша Синицына нежным и одухотворенным прокатом, по эмоциональному впечатлению от программы для меня она была ближе всех к Валиевой.
Вероника Яметова показывала силовое, агрессивное катание в своем стиле, не избежала каких-то ошибок, но заняла второе место», – сказала Гончаренко.
Также она оценила попытки Валиевой исполнить четверной тулуп уже после окончания выступления.
«Я думаю, это эмоции, она ведь выступала в Казани, в родном для себя месте. Это ее зрители, которые ждали именно ее с особым нетерпением, поэтому она хотела им сделать небольшой подарок. Это здорово, я ничего против не имею», — добавила Гончаренко.
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