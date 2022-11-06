Татьяна Тарасова: «Валиева выступала в своем родном городе, она не могла не победить»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе Камилы Валиевой на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани. 

«Валиева выступала в своем родном городе, она не могла не победить.

Неудачные четверные? Все еще будет», — сказала Тарасова.

Что устроила Валиева после проката? Два захода на неудавшийся прыжок – два падения сквозь смех

Неужели капюшон – единственное, что осталось от прежней Валиевой?

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