Татьяна Тарасова: «Валиева выступала в своем родном городе, она не могла не победить»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о победе на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Казани.

«Валиева выступала в своем родном городе, она не могла не победить.

Неудачные четверные? Все еще будет», — сказала Тарасова.

Что устроила Валиева после проката? Два захода на неудавшийся прыжок – два падения сквозь смех

Неужели капюшон – единственное, что осталось от прежней Валиевой?