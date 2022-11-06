Радионова во время шоу Плющенко объявила, что Нугуманова не будет выступать в этом сезоне. Сама фигуристка это опровергает

Фигуристка Елизавета Нугуманова не будет выступать на соревнованиях в текущем сезоне.

Об этом во время юбилейного ледового шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге объявила бронзовый призер ЧМ Елена Радионова.

Позднее Нугуманова опровергла эту информацию.

«Не хочу сейчас это комментировать, я тренируюсь, как и раньше. Сегодня выступаю на шоу «Чемпионы».

Когда вернусь в строй? Пока не могу вам этого сказать», – цитирует Нугуманову «Матч ТВ».