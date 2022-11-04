Трусова показала розовые лезвия для коньков с ее именем: «Подарила Лиза Нугуманова, привезла из Америки»
Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала о подарке от Елизаветы Нугумановой.
Алина Загитова поговорила с Трусовой в рамках своего влога об этапе Гран-при России в Сочи.
– Мне кажется, что у тебя полный образ уже сегодня собрался. Фиолетовое платье, фиолетовые сережки, почти фиолетовые лезвия.
– Так совпало. Розовые лезвия с моим именем мне подарила Лиза Нугуманова. Это цвет, который она замешивала сама. И привезла из Америки специально такие лезвия, моей модели.
Сережки и кольцо – это тоже так совпало. Мне почему-то захотелось фиолетовое все.
И мне на день рождения подарили болельщики и родители весь комплект сережек фиолетовых и кольцо, – сказала Трусова.
«Девушка надрывается: I Believe I Can Fly – а Саша стоит на месте и машет руками». Что не так с новой Трусовой?
скриншот из видео Первого канала
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