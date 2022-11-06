Ксения Синицына: «Несложно тренировать лутц – риттбергер. Главное – попасть в ритм. Сольно не очень люблю риттбергер, в каскаде даже проще»

Фигуристка Ксения Синицына прокомментировала свое выступление на этапе Гран-при России в Казани, где она стала третьей.

«Радостно, что все закончилось. Так ждала, когда все закончится и я смогу вздохнуть, что все сделала. Что с пальцем? Немного царапнула на вращении коньком.

Эта программа под музыку Баха. Она писалась специально для людей, и я катаю специально для них, чтобы у них поднималось настроение. Поставила мне ее Мария Касумова, наш хореограф. Она совсем новая.

Несложно тренировать лутц – риттбергер. Главное – попасть в ритм. У меня не совсем получилось, чем немножко недовольна. Я делаю лутц – тулуп и лутц – риттбергер. Сольно не очень люблю риттбергер. В каскаде даже проще.

Планы? Пока точно не знаю, вроде на шестой этап иду. Ждите меня в Перми. Сборная? В том сезоне я много пропустила. Так что спасибо федерации, что я оказалась в юниорской сборной.

Ничего не ощущаю от того, что я самая взрослая спортсменка в сборной. Хотела бы так же долго выступать, как Туктамышева? Пока болельщики мотивируют, буду кататься», – сказала Синицына.