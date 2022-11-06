Ксения Синицына исполнила двойной риттбергер вместо тройного в каскаде в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани

Фигуристка Ксения Синицына выступила с произвольной программой на этапе Гран-при России в Казани.

Спортсменка исполнила двойной аксель, тройной лутц – двойной риттбергер (вместо запланированного тройного), тройной сальхов, двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп, тройной флип – двойной тулуп – двойной риттбергер.

Синицына получила за прокат 137,01 балла и занимает первое место после выступления 9 участниц из 11.