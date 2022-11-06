Трое судей поставили Валиевой «-4» за падение на четверном тулупе в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани

Теги сборная России судьи женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Идель Фигурное катание

Трое судей из семи поставили Камиле Валиевой «-4» по шкале GOE (качество исполнения элементов) на четверном тулупе в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка упала с прыжка. Остальные судьи выставили «-5».

Валиева получила за произвольную программу 158,42 балла. С суммой 241,72 балла она выиграла этап.

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