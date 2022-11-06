Трое судей поставили Валиевой «-4» за падение на четверном тулупе в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани

Трое судей из семи поставили «-4» по шкале GOE (качество исполнения элементов) на четверном тулупе в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

Фигуристка упала с прыжка. Остальные судьи выставили «-5».

Валиева получила за произвольную программу 158,42 балла. С суммой 241,72 балла она выиграла этап.

Не-е-ет, Валиеву не обыграть: судьи строги ко всем, кроме нее