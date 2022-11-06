Валиева после произвольной программы на Гран-при России дважды зашла на четверной тулуп, но тоже упала
Фигуристка Камила Валиева дважды попыталась исполнить четверной тулуп после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани.
Валиева упала с этого прыжка в программе.
После программы Валиева также допустила два падения.
«Девочка, которая делала здесь первые шаги, уже чемпионка людских сердец». Прием Валиевой в Казани – океан любви
Не-е-ет, Валиеву не обыграть: судьи строги ко всем, кроме нее
Комментарии