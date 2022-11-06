Валиева после произвольной программы на Гран-при России дважды зашла на четверной тулуп, но тоже упала

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристка Камила Валиева дважды попыталась исполнить четверной тулуп после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. 

Валиева упала с этого прыжка в программе. 

После программы Валиева также допустила два падения.

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