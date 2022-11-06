Аннабель Морозова: «Мы катались на удовольствии сегодня, это был просто кайф. Обожаю такие прокаты»

Фигуристы Аннабель Морозова и в эфире Первого канала прокомментировали свою победу в танцах на льду на этапе Гран-при России в Казани.

Морозова: Я рада, что прокат был настолько с энергией. Мы так катались на удовольствии сегодня, что это просто был кайф. Обожаю такие прокаты, когда так получается на соревнованиях. Такой адреналин, удовольствие.

– Когда закончила пара перед вами, их оценка была порядка 120 баллов. У вас в Москве было около 116. Вы держали это в голове, услышали оценки?

Нарижный: Я услышал оценки. Но в Москве было очень много недочетов, и мы постарались исправить по возможности за этот короткий период все, что смогли.

Морозова: Я вообще не слышала баллов, была в себе. Никогда не слушаю баллы почему-то – наверное, настолько сконцентрирована на прокате, что это проходит мимо.

В Москве был наш первый старт, немножко волновались, хотели показать нашу пару. А ты уже привыкли к соревнованиям и были намного увереннее, катались более легко.

Также фигуристы рассказали, на что потратят призовые за победу на этапе.

«Эти все деньги все равно пойдут на специалистов, на коньки, еще что-то – на фигурное катание», – цитирует Морозову «Чемпионат».

«Очень много промежуточных моментов, на которые нужны средства», – добавил Нарижный.

⚡️ Гран-при России. «Идель». Морозова и Нарижный победили в танцах на льду, Шанаева и Дрозд – 2-е, Пасечник и Некрасов – 3-и