Шанаева о Нарижном: «Конечно, личные счеты с бывшим партнером есть. Завтра попробуем отыграться»

Танцевальный дуэт Елизавета Шанаева и Павел Дрозд оценили итоги ритм-танца на этапе Гран-при России в Казани, где заняли второе место.

Лидируют Аннабель Морозова и Дэвид Нарижный, вместе с которым Шанаева выступала до нынешнего сезона.

Шанаева: Мы довольны. Почему? Потому что прекрасно откатались.

Дрозд: Тренерам понравилось, публике тоже. Приятно, что трибуны заполнены. Зрители аплодировали в такт музыке, это заводило. Уровень организации Гран‑при вырос, есть явный прогресс. Годы идут, никто не стоит на месте.

У нас очень интересная произвольная программа. Она нам очень нравится. Попробуем завтра показать свой максимум. Главное — доставить всем удовольствие, а дальше уже решать не нам.

Шанаева: Конечно, личные счеты с бывшим партнером [Нарижным] есть. Завтра попробуем отыграться. Поживем‑увидим.

Дэвид Нарижный: «Я с Шанаевой расставался не на злости. Были деловые отношения, и я выбрал как лучше для меня»