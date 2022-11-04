Гран-при России. «Идель». Морозова и Нарижный, Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов выступят с ритм-танцами

Теги результаты танцы на льду Павел Дрозд Максим Некрасов Аннабель Морозова Александра Кравченко Елизавета Шанаева Дэвид Нарижный Александр Шустицкий Елизавета Пасечник Елизавета Кириллова Марк Чегодаев Серия Гран-при России Яна Матвейшина Тимофей Субботин Фигурное катание

5 ноября на этапе Гран-при России в Казани танцевальные дуэты представят ритм-танцы.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев

Александра Кравченко – Александр Шустицкий

Яна Матвейшина – Тимофей Субботин

Аннабель МорозоваДэвид Нарижный

Елизавета Пасечник – Максим Некрасов

Елизавета ШанаеваПавел Дрозд

ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже. 

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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