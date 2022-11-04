Гран-при России. «Идель». Морозова и Нарижный, Шанаева и Дрозд, Пасечник и Некрасов выступят с ритм-танцами
5 ноября на этапе Гран-при России в Казани танцевальные дуэты представят ритм-танцы.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 13.30 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Елизавета Кириллова – Марк Чегодаев
Александра Кравченко – Александр Шустицкий
Яна Матвейшина – Тимофей Субботин
Аннабель Морозова – Дэвид Нарижный
Елизавета Пасечник – Максим Некрасов
Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
ПРИМЕЧАНИЕ: составы по разминкам будут добавлены позже.
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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