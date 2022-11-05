Дэвид Нарижный: «Я с Шанаевой расставался не на злости. Были деловые отношения, и я выбрал как лучше для меня»

и в эфире Первого канала рассказали Максиму Транькову о выступлении в ритм-танце на этапе по фигурному катанию в Казани (1-е место).

– Входит в привычку выигрывать каждый танец?

Нарижный: Пока нет. Это только первые два старта.

– Но так уверенно, с хорошими баллами, хорошим катанием. Чувствуете, что становитесь элитой?

Нарижный: Будем надеяться, что так и будет. Пока просто работаем.

Морозова: Мы стремимся быть лучше всех, как все спортсмены делают, наверное.

– Пока вы очень скромные.

Морозова: Это наш второй старт вместе, поэтому нельзя сказать: мы такие-такие. Мы работаем каждый день, стараемся. Будем выступать дальше, чтобы было лучше и лучше.

– Но вы получаете удовлетворение от работы или, может, мы не видим сложностей?

Нарижный: В первую очередь, мы получаем удовлетворение от самого танца, кайфуем. Оценки – это уже второстепенно.

– Ты встретился первый раз со своей партнершей как с соперницей ( – Sports.ru). У меня тоже такое было. Чувствовал что-то особенно?

Нарижный: Нет, особо нет. Я смотрел на тренировках, как они катаются. Посмотрел, оценил и все, ничего больше. Я с ней расставался не на злости. Были деловые отношения, и я выбрал как лучше для меня.

Я на нее ни за что не злюсь, нормально отношусь. Но мы не общаемся, не смотрим друг на друга, в глаза. Не могу ничего сказать. Я посмотрел на нее, но нет ощущения, что я плохой и мне стыдно. Мне в кайф, у меня клевая партнерша.

– Но на произвольную надо настраиваться серьезно, потому что отрыв не такой большой.

– Какой бы ни был отрыв, нужно прокататься хорошо, получить удовольствие, сделать все, что мы наработали за этот промежуток времени, показать, что мы улучшились. Главное, выйти и получать удовольствие – и тогда ты не будешь уставать и все будет хорошо. И хрен с ними с этими оценками.

– Аннабель, тебе есть что добавить?

– Морозова: Наверное, нет.