Хореограф, продюсер «Ледникового периода» заявил, что блогер Даня Милохин нанес моральную травму двукратной чемпионке мира своим уходом из шоу.

«Конечно, это был сложный период, сложная неделя. Даня (Милохин) нанес моральную травму Жене, она хорошо дружила с ним. Это, конечно, выбило ее из колеи, но она не была бы собой, если бы раскисла после этой ситуации», – сказал Авербух.

Новым партнером Медведевой стал актер Федор Федотов.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов