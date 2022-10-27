Татьяна Волосожар: «Милохин – потрясающий человек, очень нравилось быть с ним в одном проекте. Я буду скучать»

Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала уход тиктокера из телепроекта .

Милохин, выступавший в паре с Евгенией Медведевой, заявил, что покидает проект по причине усталости и потери интереса.

– Вы действующая чемпионка проекта, недавно у вас одни из конкурентов выбыли.

– Мне очень жаль, потому что Даня – потрясающий человек, мне очень нравилось быть с ним в одном проекте, общаться, делиться каким-то фигурным опытом.

Мы с ним гоняли перебежками на бешеной скорости, очень круто. Я буду по нему скучать, – сказала Волосожар.

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов