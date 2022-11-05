Артур Даниелян: «Сильное желание показать себя с лучшей стороны перебороло меня, не смог справиться с эмоциями»

Фигурист Артур Даниелян прокомментировал свое выступление в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани (5-е место, 75,82 балла).

– Публика действительно невероятно тепло встретила, поддерживала. С первых секунд слышал это, остаюсь в такие моменты в сознании, не отключаюсь. Думаю, так лучше получается контролировать элементы.

Хотел сделать все чисто, так как готов делать эту программу в чистом виде. Но, видимо, сильное желание показать себя с лучшей стороны перебороло меня, не смог справиться с эмоциями. Не получилось остаться на той планке, чтобы проконтролировать чистые выезды.

Да, не хватило концентрации. Это все не от физической готовности. Все голова. Зато непрыжковые элементы нормальные вроде, позже гляну распечатки. В прошлый раз и непрыжковых не было толком, ха-ха.

Четверной хорошо делаю последнюю неделю на тренировках, но все равно один раз за неделю я его упущу. Сегодня тоже был хороший. (Тренер) Евгений Владимирович (Рукавицын) похвалил, так как я в целом сделал правильно. Чуть‑чуть не дошло. Завтра буду отрабатывать.

– Почему заклеил Стича?

– Заклеил Стича, так как он под образ не клеится. У меня же черный костюм. Решили, пока я не сведу, буду заклеивать. Почему решил свести? Поигрался и хватит.

Каково было выступать вне конкурса в Питере? Даже учитывая, что я был вне конкурса, по баллам было интересно посмотреть, поконкурировать, – сказал Даниелян.

Ранее сообщалось, что ему запретили выступать на российских соревнованиях после перехода от Елены Буяновой в группу Евгения Рукавицына.

«Не хочу касаться этой темы. Я же уже на этапе выступаю, как видите. Все нормально», – добавил фигурист.

Нашему фигуристу запретили кататься в России (но тут же дали лазейку) – он служит в московской спортроте и без спросу перешел в Питер