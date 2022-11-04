Фигурист Григорий Федоров прокомментировал свою победу на этапе Гран-при России в Казани среди КМС.

– Григорий, ты занимал пятое место после короткой программы на этом старте, не ожидал, что выиграешь турнир?

– Не ожидал. Много работал. Надеялся. Хотел показать, на что я способен, и максимально свой контент. Свою работу сделал.

– Когда откатал произвольную, смотрел выступления оставшихся участников?

– Да.

– С какими ощущениями?

– Просто смотрел и наслаждался. Мне очень понравился Никита Сарновский.

– Чем?

– Прыжки все хорошо сделал, и энергия от него исходила после проката. Я же после того, как уйду со льда, сразу начинаю думать, на чем ошибся, где потерял.

А вот так, чтобы после проката от тебя исходила энергия, это надо нарабатывать. Это у меня не на максимум пока.

– Когда видел, что соперники опускаются ниже и ниже, сердце не колотилось?

– Нет. Все ребята – мои друзья. Моя задача была сделать свою работу, а дальше – как судьи решат. Такой банальный ответ.

– По большому счету это твоя самая крупная победа на турнирах. Так?

– Если не считать четвертого места на первенстве России, то да. Но для меня самое важное – это первенство России, благодаря чему я как раз и попал в сборную.

Нынешние этапы Гран-при я прежде всего рассматриваю с точки зрения отбора на первенство.

– А призовые, это как бонус?

– Я стараюсь о них не думать, потому что отвлекает очень сильно.

– Когда на твою банковскую карточку придет СМС, как деньги потратишь?

– Родителям отдам, – ответил Федоров.

Гран-при России. «Идель». КМС. Федоров победил, Сарновский – 2-й, Угожаев – 3-й, Зонов – 4-й, Дикиджи – 5-й