Алиев упал с тройного акселя, Мозалев ошибся на выезде с четверного тулупа в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани

Фигуристы выступили в короткими программами на этапе Гран-при России в Казани.

допустил степ-аут на четверном сальхове, сделал тройной аксель с ошибкой на выезде, а также ошибся на каскаде тройной лутц – тройной тулуп (уперся руками в лед после второго прыжка).

исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп с ошибкой на выезде (степ-аут).

прыгнул четверной сальхов, с ошибкой исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп (коснулся льда рукой после первого прыжка) и упал с тройного акселя.