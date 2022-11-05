Алиев упал с тройного акселя, Мозалев ошибся на выезде с четверного тулупа в короткой программе на этапе Гран-при России в Казани
Фигуристы выступили в короткими программами на этапе Гран-при России в Казани.
Артур Даниелян допустил степ-аут на четверном сальхове, сделал тройной аксель с ошибкой на выезде, а также ошибся на каскаде тройной лутц – тройной тулуп (уперся руками в лед после второго прыжка).
Андрей Мозалев исполнил каскад четверной сальхов – тройной тулуп, тройной аксель и четверной тулуп с ошибкой на выезде (степ-аут).
Дмитрий Алиев прыгнул четверной сальхов, с ошибкой исполнил каскад четверной тулуп – тройной тулуп (коснулся льда рукой после первого прыжка) и упал с тройного акселя.
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