Мемориал Панина. Коляда, Алиев, Мозалев, Игнатов и Даниелян выйдут на лед с произвольными программами

Теги сборная России результаты мужское катание Мемориал Панина Михаил Коляда Дмитрий Алиев Макар Игнатов Артур Даниелян Андрей Мозалев Владислав Катичев Даниил Самсонов Глеб Лутфуллин Семен Соловьев Андрей Анисимов Максим Варакин Григорий Федоров Тимофей Платонов Роман Атояр Александр Поветкин Фигурное катание

8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге мужчины выступят с произвольными программами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 12:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».

Первая разминка

1. Максим Варакин

2. Дмитрий Орлов

3. Владимир Ощепков

4. Тимофей Платонов

5. Александр Поветкин

6. Артур Даниелян

Вторая разминка

7. Егор Коваленко

8. Андрей Анисимов

9. Роман Атояр

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

12. Владислав Катичев

Третья разминка

13. Григорий Федоров

14. Макар Игнатов

15. Андрей Мозалев

16. Глеб Лутфуллин

17. Дмитрий Алиев

18. Михаил Коляда

После короткой программы

1. Михаил Коляда – 106,32

2. Дмитрий Алиев – 103,38

3. Глеб Лутфуллин – 98,41

4. Андрей Мозалев – 85,92

5. Макар Игнатов – 84,56

6. Григорий Федоров – 79,06

7. Владислав Катичев – 76,45

8. Семен Соловьев – 74,83

9. Даниил Самсонов – 73,30

10. Роман Атояр – 70,08...

13. Артур Даниелян – 64,82

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступают Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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