Мемориал Панина. Коляда, Алиев, Мозалев, Игнатов и Даниелян выйдут на лед с произвольными программами
8 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге мужчины выступят с произвольными программами.
Санкт-Петербург
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 12:15 по московскому времени, прямая трансляция – «Студия 38».
Первая разминка
1. Максим Варакин
2. Дмитрий Орлов
3. Владимир Ощепков
4. Тимофей Платонов
5. Александр Поветкин
Вторая разминка
7. Егор Коваленко
8. Андрей Анисимов
9. Роман Атояр
10. Даниил Самсонов
11. Семен Соловьев
12. Владислав Катичев
Третья разминка
13. Григорий Федоров
14. Макар Игнатов
15. Андрей Мозалев
16. Глеб Лутфуллин
17. Дмитрий Алиев
18. Михаил Коляда
После короткой программы
1. Михаил Коляда – 106,32
2. Дмитрий Алиев – 103,38
3. Глеб Лутфуллин – 98,41
4. Андрей Мозалев – 85,92
5. Макар Игнатов – 84,56
6. Григорий Федоров – 79,06
7. Владислав Катичев – 76,45
8. Семен Соловьев – 74,83
9. Даниил Самсонов – 73,30
10. Роман Атояр – 70,08...
13. Артур Даниелян – 64,82
Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступают Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов
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