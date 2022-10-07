Мемориал Панина. Алиев, Игнатов, Коляда, Мозалев, Даниелян, Самсонов выступят с короткими программами

7 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге мужчины выступят с короткими программами.

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия 38».

Первая разминка

1.

2. Семен Соловьев

3. Егор Коваленко

4. Владислав Катичев

5. Глеб Лутфуллин

6.

Вторая разминка

7. Максим Варакин

8.

9. Владимир Ощепков

10.

11. Александр Поветкин

12. Роман Атояр

Третья разминка

13.

14. Дмитрий Орлов

15. Андрей Анисимов

16. Григорий Федоров

17. Даниил Самсонов

18. Тимофей Платонов

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов