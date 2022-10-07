Мемориал Панина. Алиев, Игнатов, Коляда, Мозалев, Даниелян, Самсонов выступят с короткими программами

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7 октября на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге мужчины выступят с короткими программами. 

Мемориал Панина-Коломенкина

Санкт-Петербург

Мужчины

Короткая программа

Начало – 10.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале «Студия 38».

Первая разминка

1. Дмитрий Алиев

2. Семен Соловьев

3. Егор Коваленко

4. Владислав Катичев

5. Глеб Лутфуллин

6. Макар Игнатов

Вторая разминка

7. Максим Варакин

8. Михаил Коляда

9. Владимир Ощепков

10. Андрей Мозалев

11. Александр Поветкин

12. Роман Атояр

Третья разминка

13. Артур Даниелян

14. Дмитрий Орлов

15. Андрей Анисимов

16. Григорий Федоров

17. Даниил Самсонов

18. Тимофей Платонов

Расписание Мемориала Панина-Коломенкина: там выступят Туктамышева, Коляда, Мозалев, Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов

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