Владимир Морозов: «Самим прокатом недовольны. Какие‑то вещи лучше получились, но ошибка смазала впечатления»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов оценили выступление на этапе Гран-при России в Казани, где лидируют в короткой программе пар.

Тарасова: Выиграть этап важно, естественно. Настрой – нужно выходить и делать то, что мы делаем на тренировке.

Было проведено много работы после первого этапа (в Москве, где Тарасова и Морозов стали вторыми – Sports.ru). Надеюсь, что все будет хорошо.

Морозов: Завтра будет завтра. Выйдем со свежей головой, со свежими мыслями, и будем катать произвольную программу, – ответили фигуристы в эфире Первого канала.

Тарасова: Здесь нас хорошо приняли, тепло. Не самый лучший прокат. Да, на тулупе была грубая ошибка. По технической части где‑то надо смотреть. Оценки неважны.

Морозов: Дело не в оценке, а в прокате. Самим прокатом недовольны. Не очень хорошо. Какие‑то вещи лучше получились. Но ошибка и смазала впечатления.

Не так много времени прошло между этапами. Была полноценная рабочая неделя. Дорабатывали что было нужно, увеличили число элементов на тренировке. Повторяли то, что уже получается. Работа идет. За короткий срок все не исправишь.

Мотивация после поражения в Москве? Как выходишь на лед, это уже неважно. Уже не нужна мотивация. Главное, дойти до катка. За столько лет карьеры ты уже привык, что просто надо тренироваться, – цитирует фигуристов «Матч ТВ».

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