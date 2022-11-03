Энберт о Тарасовой и Морозове: «Произошедшее на первом этапе Гран-при – шок. Возможно, сказалась смена международных стартов на российские»

Серебряный призер Пхенчхана-2018 в команде Александр Энберт оценил выступление пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова на Гран-при России.

Ранее дуэт занял второе место на этапе соревнований в Москве. Победили Наталья Хабибуллина и Илья Княжук.

– То, что произошло на первом этапе, – шок и для меня. Искренне верил в них. Но и сейчас верю, конечно!

– Александр Энберт, наверное, и сглазил.

– Да-да. Может, это было из-за дружбы и большого желания их поддержать. Но, думаю, был консенсус мнений – после прокатов они прекрасно выглядели. Да, помарки могут случиться всегда, но у них было другое их восприятие.

Не было упаднических настроений, как бывает у некоторых фигуристов, когда один элемент не получился, и сразу все сыпется. Они спокойно преодолевали эти неточности и исполняли последующие элементы. Сложилось ощущение, что теперь ошибки для них – нечто из ряда вон. А тут...

Но это был только первый старт. Теперь посмотрим по ближайшему этапу и сезону, случайность ли эти ошибки, или действительно элементы требуют доработки. Отношение к ним не поменялось, конечно, но эта ситуация очень неожиданная.

– Потом про себя не улыбнулся, что такая противоположность между прогнозом и результатом?

– Естественно. Да мы и с Вовой и Женей случайно встретились на следующий день. Все вместе обсудили ситуацию. Они сказали, что к контрольным прокатам все были готовы постольку-поскольку, потому что целиковых прокатов не хватало, но отлично выступили.

А перед первым этапом они были в прекрасной форме, настроены, все налажено, чистые прокаты на тренировках. Возможно, психологически сказалась смена международных Гран-при на российские старты. Юниорам проще, они привыкли к таким соревнованиям, а наших мэтров сборной, лидеров надо по-другому настраивать.

Да, называются эти соревнования Гран-при, но по большому счету это внутрироссийские старты. На Гран-при ISU есть ощущение борьбы континентов, стран. Возможно, ребята не нашли внутренних слов для настроя, не нашли накала, – сказал Энберт.