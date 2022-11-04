Гран-при России. «Идель». Тарасова и Морозов, Кадырова и Колесов, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы

Теги результаты пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Валерий Колесов Алексей Брюханов Ясмина Кадырова Юлия Артемьева Серия Гран-при России Фигурное катание

5 ноября на этапе Гран-при России в Казани пары выступят с короткими программами. 

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Пары

Короткая программа

Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

Юлия АртемьеваАлексей Брюханов

Ясмина Кадырова – Валерий Колесов

Евгения ТарасоваВладимир Морозов

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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