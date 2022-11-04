Гран-при России. «Идель». Тарасова и Морозов, Кадырова и Колесов, Артемьева и Брюханов покажут короткие программы
5 ноября на этапе Гран-при России в Казани пары выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Пары
Короткая программа
Начало – 16.45 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
Ясмина Кадырова – Валерий Колесов
Евгения Тарасова – Владимир Морозов
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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