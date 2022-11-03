Артем Грицаенко: «Хочется сделать программу как у танцоров: достать всякие «фишечки», интересные переходы. Нам очень нравится, как выступают Степанова и Букин»

Российский фигурист Артем Грицаенко, выступающий в паре с , прокомментировал победу на этапе Гран-при России в Казани в категории КМС.

«В целом довольны своим выступлением. Даже и не ожидали, что получится победить. Рассчитывали попасть в тройку хотя бы, на пьедестал, а получилось вот как!

Конечно же, были ошибки – после второго элемента. Но вовремя успели подстроиться, сообразить, чтобы сделать каскад с другим прыжком. У нас был план, что делать, если кто-то упадет на первом прыжке. Но как таковой прыжок мы не отрабатывали. Импровизация была. На переходе Лиза сказала – добавляем. Психологически, считаю, мы справились.

Дальше хочется сделать программу как у танцоров. Достать из танцев всякие «фишечки», интересные переходы, чтобы программа была не чисто спортивная, не выглядела как тяжелая работа, а катание, которое показывают наши мастера. Мне иногда этого не хватает. Нам очень нравится, как выступают и . Их программы, буквально все. С огоньком.

По технике, насчет четверной подкрутки речь еще не шла, но на тренировках на тройной подкрутке есть высота, может быть, через год-два мы четверную попробуем. Рост Лизы не проблема, главное – техника. Лиза держит форму, фигуру, вес, благодаря этому у нас хорошая подкрутка», – сказал Грицаенко.

В интервью ТАСС спортсмены рассказали, что выступят на этапах взрослого Гран-при в Самаре и Перми.