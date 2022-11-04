Евгений Плющенко: «Я всех своих спортсменов ругаю. Где-то толкнуть, где-то прикрикнуть. Но никого не бью и не оскорбляю»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о своих тренерских методах.

– Вы очень опекаете Софью Титову, подчеркиваете всегда, что она – проект вашей академии. Кажется, что к той же Веронике Жилиной вы относитесь немного по-другому.

– К этим двум девочкам у меня одинаковое отношение. На прошлой неделе я ездил с Вероникой в Сочи. Опекаю их одинаково. Мы вместе рядом на разминках, соревнованиях, тренировках. Сейчас хорошо: они теперь катаются в одной группе, раньше были в разных. У Софы и Вероники началось спарринг-партнерство.

В любом спорте всегда обязательно должен быть какой-то спарринг-партнер. Софа сегодня говорила, что не смотрит на других девочек из группы, конечно, это немного лукавство. Они друг друга подталкивают. На сегодняшний день есть неплохое движение вперед, что со стороны Титовой, что со стороны Жилиной.

–То есть ревности нет?

– Это нормально. Среди спортсменов ревность существует. Но мы ее стараемся ликвидировать. Не сглаживать. Я просто ее убираю на корню, когда это начинает происходить, – отметил Плющенко.

– Вы столько хороших слов говорили о Титовой. А есть моменты, когда вы ее ругаете?

– Конечно. Я всех своих спортсменов ругаю. Приходится. Где-то толкнуть, где-то прикрикнуть. Но я никого не бью и не оскорбляю.

– Никто не обижается на такой подход?

– По крайней мере я об этом не знаю. Но больше я их люблю, стараюсь мягко работать. У меня есть пример – Алексей Николаевич Мишин. Вот он никогда не повышал голос даже, всегда работал спокойно. Все было тактично и грамотно. И я придерживаюсь той же системы, в которой я проработал больше 20 лет с Алексеем Николаевичем.

Но знаете, кому-то она подходит, кому-то все же нет. Многие приходят, сейчас тоже есть такие запросы. А я не уверен даже, брать детей – не брать. Сейчас уже всех подряд не берем, начинаем выбирать. Потому что думаю – надо вообще оно мне или не надо. Это ведь психику менять, технику. Тратить свое время. Спортсмены есть, надо с ними работать, – сказал Плющенко.