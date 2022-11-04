Жилина и Титова выступят на прыжковом турнире в Петербурге. Участие Сарновского и Муравьевой под вопросом

Тренер Евгений Плющенко назвал фигуристок, которые выступят на командном чемпионате России по прыжкам, который пройдет 4 декабря в Санкт-Петербурге.

В рамках турнира будут соревноваться команды Плющенко, Этери Тутберидзе и Алексея Мишина.

«[Вероника] Жилина и [Софья] Титова выступят точно. Сейчас у нас катается Никита Сарновский, у него хороший прыжковый контент – он владеет лутцем, риттбергером, сальховом, тулупом. Почему нет?

Вероника и Софья выступят точно, Сарновский и [Софья] Муравьева пока под вопросом», – сказал Плющенко.

Команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина выступят в прыжковом турнире в Санкт-Петербурге