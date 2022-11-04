Евгений Плющенко: «Форма Титовой была и есть блестящая. Девочка перегорела, но мы на этом и учимся»

Тренер Евгений Плющенко оценил выступление Софьи Титовой на этапе Гран-при России в Казани.

Сегодня Титова заняла первое место в соревнованиях КМС. В короткой программе она исполнила тройной аксель, а в произвольной пыталась прыгнуть четверной сальхов и тройной аксель, но упала с обоих прыжков.

«Идет борьба за первое место, у Софы серьезный контент – четверной сальхов, два тройных акселя. Девочка подготовилась очень хорошо, форма была и есть блестящая – ни единого срыва, ни шагу влево, ни шагу вправо, все четко было. Девочка перегорела, но мы на этом и учимся.

Когда я был на первом чемпионате мира в 15 лет, я оказался вторым после короткой программы. Там были Тодд Элдридж, Элвис Стойко, Леша Ягудин, это серьезные соперники. Я пришел домой и стал думать, как их обыгрывать. И, конечно же, произвольная программа не получилась. И сегодня такой опыт у Софы был», – сказал Плющенко.

Гран-при России. «Идель». КМС. Титова победила, Куликова – 2-я, Садкова – 3-я, Лабутина – 4-я