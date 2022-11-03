Гран-при России. «Идель». КМС. Дикиджи, Угожаев, Зонов, Белявский, Сарновский выступят с короткими программами

3 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани юноши выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 20.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Игорь Ступин

2.

3. Алексей Заводских

4.

5. Дамир Черипка

Вторая разминка

6. Руслан Назаров

7. Максим Автушенко

8. Никита Сарновский

9.

10. Станислав Гунтасов

11. Михаил Полянский

Третья разминка

12. Генрих Гартунг

13. Григорий Федоров

14.

15. Федор Зонов

16. Кирилл Арбузов

17. Макар Солодников

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов