Гран-при России. «Идель». КМС. Дикиджи, Угожаев, Зонов, Белявский, Сарновский выступят с короткими программами

Теги результаты мужское катание Максим Белявский Владислав Дикиджи Михаил Полянский Максим Автушенко Никита Сарновский Николай Угожаев Федор Зонов Григорий Федоров Серия Гран-при России Тимофей Столяренко Игорь Ступин Кирилл Арбузов Фигурное катание

3 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани юноши выступят с короткими программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Юноши, КМС

Короткая программа

Начало – 20.25 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Игорь Ступин

2. Максим Белявский

3. Алексей Заводских

4. Николай Угожаев

5. Дамир Черипка

Вторая разминка

6. Руслан Назаров

7. Максим Автушенко

8. Никита Сарновский

9. Владислав Дикиджи

10. Станислав Гунтасов

11. Михаил Полянский

Третья разминка

12. Генрих Гартунг

13. Григорий Федоров

14. Тимофей Столяренко

15. Федор Зонов

16. Кирилл Арбузов

17. Макар Солодников

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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