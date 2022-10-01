Ренат Лайшев: «Уверен, никто из группы Тутберидзе не пойдет на условия Баха. Наши девочки – настоящие патриотки России»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением об условиях допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что россияне, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны получить право выступать под нейтральным флагом.

«То, что к нашим спортсменам обращаются с таким условием – это унижение. Все это сделано под влиянием Запада, экономики и политики. Спорта в этом предложении нет.

Бах сделал это с таким подколом, чтобы не отругали свои – видимо, хочет объехать на кривой лошади. Пойдут ли российские спортсмены на такое? Ну, бывают разные случаи.

Может, кто-то и выступит с критикой власти ради соревнований. Но наши ребята должны знать, что это унизительное предложение для нашей великой страны и великих спортсменов.

Что касается наших фигуристок, то из группы Тутберидзе, уверен, никто не пойдет на условия Томаса Баха. Наши девочки – настоящие патриотки России. Я считаю, что они на такое не пойдут», – сказал Лайшев.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против