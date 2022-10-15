Budapest Trophy. Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо, Вольфкостин и Чен покажут произвольные танцы

16 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Марджори Лажуа и Захари Лага.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 20:53 по московскому времени.

Первая разминка

1. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия)

2. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)

3. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

4. Дениса Цимлова – Йоти Полицоакис (Чехия)

5. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)

Вторая разминка

6. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

7. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

8. Лара Люфт – Максимилиан Пфиштерер (Германия)

9. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

10. Каролина Портези Перони – Майкл Храстецки (Италия)

Третья разминка

11. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

12. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

13. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

14. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

15. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

После короткой программы

1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,09

2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,83

3. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 72,37

4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 70,48

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 62,94

6. Каролина Портези Перони – Майкл Храстецки (Италия) – 60,42

7. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 57,45

8. Лара Люфт – Максимилиан Пфиштерер (Германия) – 57,10

9. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 56,07

10. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 56,04

11. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 55,30

12. Дениса Цимлова – Йоти Полицоакис (Чехия) – 54,43

13. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 48,48

14. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия) – 48,10

15. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия) – 42,00

Расписание Budapest Trophy. Там выступают Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Лажуа и Лага