Budapest Trophy. Лажуа и Лага, Лопарева и Бриссо, Вольфкостин и Чен покажут произвольные танцы
16 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии дуэты представят произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Марджори Лажуа и Захари Лага.
ISU Challenger
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 20:53 по московскому времени.
Первая разминка
1. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия)
2. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)
3. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
4. Дениса Цимлова – Йоти Полицоакис (Чехия)
5. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
Вторая разминка
6. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
7. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)
8. Лара Люфт – Максимилиан Пфиштерер (Германия)
9. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
10. Каролина Портези Перони – Майкл Храстецки (Италия)
Третья разминка
11. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
12. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
13. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
14. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
15. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
После короткой программы
1. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 82,09
2. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция) – 76,83
3. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США) – 72,37
4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 70,48
5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 62,94
6. Каролина Портези Перони – Майкл Храстецки (Италия) – 60,42
7. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль) – 57,45
8. Лара Люфт – Максимилиан Пфиштерер (Германия) – 57,10
9. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия) – 56,07
10. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша) – 56,04
11. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция) – 55,30
12. Дениса Цимлова – Йоти Полицоакис (Чехия) – 54,43
13. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия) – 48,48
14. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия) – 48,10
15. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия) – 42,00
Расписание Budapest Trophy. Там выступают Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Лажуа и Лага
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