Budapest Trophy. Уна и Гэйдж Браун, Лопарева и Бриссо, Вольфкостин и Чен представят ритм-танцы
14 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.
ISU Challenger
Будапешт, Венгрия
Танцы на льду
Ритм-танец
Начало – 18:54 по московскому времени.
Первая разминка
1. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)
2. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)
3. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)
4. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия)
5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)
Вторая разминка
6. Каролина Портези Перони – Майкл Храстецки (Италия)
7. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)
8. Лара Люфт – Максимилиан Пфиштерер (Германия)
9. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)
10. Дениса Цимлова – Йоти Полицоакис (Чехия)
Третья разминка
11. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
12. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия)
13. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)
14. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
15. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)
Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри снялись.
Расписание Budapest Trophy. Там выступят Аймо, Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Гиньяр и Фаббри
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