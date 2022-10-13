Budapest Trophy. Уна и Гэйдж Браун, Лопарева и Бриссо, Вольфкостин и Чен представят ритм-танцы

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14 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии танцевальные дуэты покажут ритм-танцы.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Танцы на льду

Ритм-танец

Начало – 18:54 по московскому времени.

Первая разминка

1. Мария Игнатьева – Даниил Земко (Венгрия)

2. Лу Терро – Ноэ Перрон (Франция)

3. Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль)

4. Шариз Маттей – Макс Либерс (Германия)

5. Уна Браун – Гэйдж Браун (США)

Вторая разминка

6. Каролина Портези Перони – Майкл Храстецки (Италия)

7. Анастасия Полибина – Павел Головишников (Польша)

8. Лара Люфт – Максимилиан Пфиштерер (Германия)

9. Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США)

10. Дениса Цимлова – Йоти Полицоакис (Чехия)

Третья разминка

11. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)

12. Индия Нетте – Эрон Уэствуд (Австралия)

13. Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция)

14. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

15. Люси Хэнкок – Илиас Фурати (Венгрия)

Итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри снялись.

Расписание Budapest Trophy. Там выступят Аймо, Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Гиньяр и Фаббри

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