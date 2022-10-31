Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава

С 4 по 6 ноября во французском Анже пройдет третий этап серии Гран-при по фигурному катанию. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Гран-при по фигурному катанию

2-й этап

Гран-при Франции (Internationaux de France)

Анже, Франция

Расписание трансляций

4 ноября, пятница

Короткая программа, женщины

15.00

Танцы на льду, ритм-танец

17.00

Мужчины, короткая программа

18.45

Пары, короткая программа

20.45

5 ноября, суббота

Женщины, произвольная программа

15.00

Танцы на льду, произвольный танец

17.10

Мужчины, произвольная программа

19.00

Пары, произвольная программа

21.10

6 ноября, воскресенье

Показательные выступления

16.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на ютуб-канале Skating ISU.

Мужчины: Уэсли Чу (Канада), Михаил Селевко (Эстония), Люк Экономидес (Франция), Ландри Ле Ме (Франция), Адам Сяо Хим Фа (Франция), Ника Эгадзе (Грузия), Сена Мияке (Япония), Казуки Томоно (Япония), Сота Ямамото (Япония), Ли Си Хен (Южная Корея), Лукас Бричги (Швейцария), Иван Шмуратко (Украина).

Женщины: Ольга Микутина (Австрия), Луна Хендрикс (Бельгия), Майя Маззара (Франция), Мэ Беренис Мейте (Франция), Леа Серна (Франция), Мана Кавабе (Япония), Рино Мацуике (Япония), Рион Сумийоши (Япония), Ким Йе Лим (Южная Корея), Хэ Ин Ли (Южная Корея), Линдсей ван Зундерт (Нидерланды), Одри Шин (США).

Пары: Деанна Стеллато-Дудек – Максим Дешам (Канада), Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция), Осеан Пьегад – Денис Стрекалин (Франция), Карина Сафина – Лука Берулава (Грузия), Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия), Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия), Мария Мохова – Иван Мохов (США).

Танцы на льду: Лоранс Фурнье-Бодри – Николай Соренсен (Канада), Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Мари Дюпайяж – Тома Набе (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Мария Казакова – Геогрий Ревия (Грузия), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Ева Пэйт – Логан Бай (США), Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США).