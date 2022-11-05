Гран-при Франции. Хендрикс, Кавабе, Шин, Ким Йе Лим и Сумийоши выступят с произвольными программами

5 ноября проходит третий этап Гран-при по фигурному катанию во французском Анже . Женщины выступят с произвольными программами.

После короткой лидирует бельгийка Луна Хендрикс.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Анже, Франция

Женщины

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

1. Майя Маззара (Франция)

2. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)

3. Ольга Микутина (Австрия)

4. Рино Мацуике (Япония)

5. Мэ Беренис Мейте (Франция)

6. Леа Серна (Франция)

Вторая разминка

7. Хэ Ин Ли (Южная Корея)

8. Рион Сумийоши (Япония)

9. Одри Шин (США)

10. Мана Кавабе (Япония)

11. Ким Йе Лим (Южная Корея)

12. Луна Хендрикс (Бельгия)

После короткой программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 72,75

2. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 68,93

3. Мана Кавабе (Япония) – 68,83

4. Одри Шин (США) – 64,27

5. Рион Сумийоши (Япония) – 64,10

6. Хэ Ин Ли (Южная Корея) – 62,77

7. Леа Серна (Франция) – 62,63

8. Мэ Беренис Мейте (Франция) – 58,84

9. Рино Мацуике (Япония) – 57,68

10. Ольга Микутина (Австрия) – 56,00

11. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 55,11

12. Майя Маззара (Франция) – 46,05

Расписание третьего этапа Гран-при Internationaux de France: там выступят Хендрикс, Кавабе, Гиньяр и Фаббри, Сафина и Берулава