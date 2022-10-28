Гран-при Канады. Скизас, Дэйлман, Циглер, Ю Ен, Кихира выступят с произвольными программами
29 октября в Миссисоге на втором этапе серии Гран-при по фигурному катанию будут разыграны медали в женских соревнованиях. После короткой программы лидирует канадка Маделин Скизас.
Гран-при по фигурному катанию
2-й этап
Гран-при Канады (Skate Canada)
Миссисога, Канада
Женщины
Произвольная программа
Начало – 20.15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Первая разминка
1. Юхана Юкой (Япония)
2. Элишка Бржезинова (Чехия)
3. Линдси Торнгрен (США)
4. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды)
5. Рика Кихира (Япония)
6. Нина Петрыкина (Эстония)
Вторая разминка
7. Ринка Ватанабе (Япония)
8. Старр Эндрюс (США)
9. Ю Ен (Южная Корея)
10. Ава Марие Циглер (США)
11. Габриэль Дэйлман (Канада)
12. Маделин Скизас (Канада)
После короткой программы
1. Маделин Скизас (Канада) – 67,90
2. Габриэль Дэйлман (Канада) – 66,65
3. Ава Марие Циглер (США) – 66,49
4. Ю Ен (Южная Корея) – 65,10
5. Старр Эндрюс (США) – 64,69
6. Ринка Ватанабе (Япония) – 62,78
7. Нина Петрыкина (Эстония) – 61,68
8. Рика Кихира (Япония) – 59,27
9. Линдсей ван Зандерт (Нидерланды) – 55,62
10. Линдси Торнгрен (США) – 55,16
11. Элишка Бржезинова (Чехия) – 55,14
12. Юхана Юкой (Япония) – 54,87
Комментарии