Распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при сезона-2022/23: Чок и Бэйтс – в Японии и США, Гиллес и Пуарье – в Канаде и Финляндии, Казакова и Ревия – в Великобритании

Стало известно распределение танцевальных дуэтов по этапам Гран-при в сезоне-2022/23.

Российские спортсмены на данный момент отстранены от международных соревнований, этап Гран-при в России отменен.

Гран-при по фигурному катанию-2022/23

Танцы на льду

Skate America

Норвуд, США

21-23 октября

Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США), Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада), Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), Дженнифер Янсе ван Ренсбург – Беньямин Стеффан (Германия), Александра Назарова – Максим Никитин (Украина), вакантное место для дуэта из США.

Skate Canada

Миссиcсога, Канада

28-30 октября

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Мику Макита – Тайлер Гунара (Канада), Мисато Комацубара – Тим Колето (Япония), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Мария Носовицкая – Михаил Носовицкий (Израиль), Холли Харрис – Джейсон Чан (Австралия), Эмили Братти – Иэн Сомервилль (США), Молли Сезанек – Егор Егоров (США), Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США).

Grand Prix de France

Анже, Франция

4-6 ноября

Лоранс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада), Молли Лэнахан – Дмитрий Разгуляев (Канада), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Луасиа Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Александра Назарова – Максим Никитин (Украина), Ева Пэйт – Логэн Бай (США), Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США), вакантное место для дуэта из Франции.

MK John Wilson Trophy

Шеффилд, Великобритания

11-13 ноября

Мария Казакова – Георгий Ревия (Грузия), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Хэйли Сэйлз – Николас Вомстикер (Канада), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания), Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия), Мария Голубцова – Кирилл Белобров (Украина).

NHK Trophy

Саппоро, Япония

18-20 ноября

Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай), Кана Мурамото – Дайсуке Такахаси (Япония), Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США), Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США), Катарина Вольфкостин – Джеффри Чен (США), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Лоранс Фурнье Бодри – Николай Соренсен (Канада), Евгения Лопарева – Жоффре Бриссо (Франция), Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс (Литва), вакантное место для дуэта из Японии.

Grand Prix Espoo

Эспоо, Финляндия

25-27 ноября

Пайпер Гиллес – Поль Пуарье (Канада), Кэролайн Сусиc – Шейн Фирус (Канада), Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай), Натали Ташлерова – Филип Ташлер (Чехия), Юка Орихара – Юхо Пиринен (Финляндия), Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия), Наташа Лагуж – Арно Каффа (Франция), Уна Браун – Гэйдж Браун (США), Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США), Кейтлин Гавайек – Жан-Люк Бэйкер (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.