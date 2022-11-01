Гран-при России. «Идель». КМС. Дыбкова и Хвалько, Егорова и Маринский, Осокина и Грицаенко покажут короткие программы

2 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани пары покажут короткие программы в соревнованиях КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 20.20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Милана Омельченко – Павел Астахов

Валерия Халитова – Петр Шаровиков

Ева Хмелькова – Андрей Рудь

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Елизавета Осокина – Артем Грицаенко

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

Анастасия Егорова – Родион Маринский

Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

Мария Некрасова – Иван Долгодворов

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов