Гран-при России. «Идель». КМС. Дыбкова и Хвалько, Егорова и Маринский, Осокина и Грицаенко покажут короткие программы
2 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани пары покажут короткие программы в соревнованиях КМС.
Гран-при России по фигурному катанию-2022/23
3-й этап
Казань
«Идель»
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 20.20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Предварительный старт-лист
Милана Омельченко – Павел Астахов
Валерия Халитова – Петр Шаровиков
Ева Хмелькова – Андрей Рудь
Елизавета Романова – Валерий Назаров
Елизавета Осокина – Артем Грицаенко
Вероника Меренкова – Даниль Галимов
Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
Анастасия Егорова – Родион Маринский
Евгения Башина – Дмитрий Шеремет
Мария Некрасова – Иван Долгодворов
Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов
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