Гран-при России. «Идель». КМС. Дыбкова и Хвалько, Егорова и Маринский, Осокина и Грицаенко покажут короткие программы

Теги сборная России результаты пары Елизавета Осокина Алексей Хвалько Артем Грицаенко Павел Астахов Серия Гран-при России Андрей Рудь Анастасия Егорова Родион Маринский Елизавета Романова Валерий Назаров Мария Дыбкова Милана Омельченко Идель Ева Хмелькова Фигурное катание

2 ноября на третьем этапе Гран-при России «Идель» в Казани пары покажут короткие программы в соревнованиях КМС.

Гран-при России по фигурному катанию-2022/23

3-й этап

Казань

«Идель»

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 20.20 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Предварительный старт-лист

Милана Омельченко – Павел Астахов

Валерия Халитова – Петр Шаровиков

Ева Хмелькова – Андрей Рудь

Елизавета Романова – Валерий Назаров

Елизавета ОсокинаАртем Грицаенко

Вероника Меренкова – Даниль Галимов

Мария ДыбковаАлексей Хвалько

Анастасия ЕгороваРодион Маринский

Евгения Башина – Дмитрий Шеремет

Мария Некрасова – Иван Долгодворов

Расписание третьего этапа Гран-при России в Казани: там выступят Валиева, Синицына, Алиев, Мозалев, Тарасова и Морозов

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