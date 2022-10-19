Иоланда Чен о «Ледниковом периоде»: «На фоне Загитовой видна зажатость Щербаковой. Все-таки Алина уже третий год ведет передачу, она адаптировалась»

Серебряный призер ЧМ-1993 в тройном прыжке, комментатор Иоланда Чен поделилась мнением о работе в качестве ведущей шоу «Ледниковый период».

«Щербакова вполне себе неплохо вписалась в компанию Ягудина и Загитовой. Видно, конечно, что она немного волнуется, что для неё это дело непривычно, но это нормальная ситуация.

К третьей-четвертой программе она адаптируется и будет чувствовать себя свободнее. А так выглядит она хорошо, прекрасно работает.

Разница между и Аней видна. Все-таки Загитова уже третий год ведет передачу, она адаптировалась. Хотя поначалу она очень неуверенной была, очень волновалась и нам всем казалось, что она вообще не готова к этой роли.

Однако спустя пару лет мы видим, что она набралась опыта. Алина и выглядеть по-другому стала, говорит лучше и чувствует себя органично и свободно в кадре. На ее фоне видна зажатость Ани, но это абсолютно естественно и нормально.

Если она и дальше будет себя пробовать в этой роли, к ней придет свобода разговора, поведения. Это все нарабатывается не просто тренировкой, но и соревнованиями. Мы же все спортсмены – прекрасно это понимаем. Как говорится, легко в учении – не так легко в бою», – cказала Чен.

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой