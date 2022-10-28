«Люди думают: «Ого, Щербакова с каким-то мальчиком! Что же творится?» Меня это не напрягает». Танцорша Анна Щербакова о сравнениях с олимпийской чемпионкой

Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду с Егором Гончаровым, рассказала о сравнениях с олимпийской чемпионкой в одиночном катании Анной Щербаковой.

– Аня, ты почти полная тезка олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Возникает ли в связи с этим с этим путаница, возможно, сложности?

– Пока нет. Только на видео в ютубе набираются просмотры, благодаря тому, что люди думают: «Ого, Аня Щербакова, да еще с каким-то мальчиком! Что же такое творится?» Вот Егора все это немного напрягает, меня нет, – отметила Щербакова.

«Мне не нравится, что постоянно пытаются сравнивать. Есть одна Анна Щербакова Станиславовна, у меня – Анна Щербакова Михайловна. У нас разные виды фигурного катания. Сами спортсменки разные. Сравнивать их нельзя», – добавил Гончаров.

Ранее танцевальный дуэт Щербаковой и Гончарова одержал победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Сочи.

Гран-при России. «Бархатный сезон». КМС. Щербакова и Гончаров победили в танцах на льду, Овсянкина и Самохин – 2-е