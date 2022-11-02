На третий этап Гран-при России в Казани продано более 90% билетов

На третий этап Гран-при России по фигурному катанию в Казани продано более 90% билетов.

Об этом сообщает со ссылкой на казанское отделении Kassir.ru.

По информации источника, на короткую программу (5 ноября) осталось около 300 билетов стоимостью от 2000 до 2500 рублей, на произвольную программу (6 ноября) – около 100 билетов по тем же ценам.

Вместимость казанского дворца спорта составляет 3523 зрителя. На два сектора билеты не продаются, из 6000 билетов на два дня соревнований реализовано уже 5600.

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