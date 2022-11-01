Ренат Лайшев: «Трусова подошла к этапу в Сочи не в лучшей форме. Она все равно великая фигуристка. У нас огромная конкуренция»

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» поделился мнением о третьем месте на этапе Гран-при России в Сочи.

– В чем причина ошибок Трусовой?

– Это спорт. Трусова подошла к турниру не в лучшей форме. Она все равно великая спортсменка, великая фигуристка.

У нас огромная конкуренция. Наверное, по различным причинам она переживает внутреннее волнение. Молодец, третья это – прекрасно, здорово.

Тем более, при такой скамейке запасных нужно уметь пробраться. Это этап, надо снисходительно и доброжелательно относиться к ее результату.

– Может ли Трусова снова вернуться к Тутберидзе?

– Меня это мало интересует. Все зависит от таланта и трудолюбия спортсмена. А переходы от тренера к тренеру иногда мешают спортсмену.

Хочется только пожелать Александре, чтобы в следующий раз она получше готовилась, была в нормальной форме и побеждала.

– По документам Александра до сих пор числится в ?

– Нет, уже не числится, – сказал Лайшев.

«Я волнуюсь, мне тяжело выступать». Прокат Трусовой – хаос, даже мимо музыки