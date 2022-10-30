Президент «Самбо‑70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление Александры Трусовой на этапе Гран‑при России в Сочи, где она заняла третье место.

Для фигуристки эти соревнования стали первыми после перехода из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Не будем язвить насчет Трусовой. Она серебряный призер Олимпийских игр, очень талантливая спортсменка. Надо подходить к ней с пониманием. Спасибо ей за то, что она столько сделала для удовольствия любителей фигурного катания.

Будем считать, что нынешние неудачи - временные. А как директор школы, учитель, сегодня день тренера, мог бы подсказать и посоветовать не спешить менять тренера», – сказал Лайшев.

Также глава «Самбо-70» высказался о низкой посещаемости турнира в Сочи.

«По окончании сезона многие уезжают из Сочи, летать туда стало тяжелее, и не у всех есть настроение специально ездить и смотреть фигурное катание. Это в Москве такое паломничество.

Но есть прямой эфир, смотрит вся страна, это уже о многом говорит. Сегодня людям не до поездок», – отметил Лайшев.

У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами

Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах