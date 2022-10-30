Ренат Лайшев: «Не будем язвить насчет Трусовой, будем считать, что неудачи – временные. Как учитель я мог бы посоветовать ей не спешить менять тренера»
Президент «Самбо‑70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление Александры Трусовой на этапе Гран‑при России в Сочи, где она заняла третье место.
Для фигуристки эти соревнования стали первыми после перехода из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.
«Не будем язвить насчет Трусовой. Она серебряный призер Олимпийских игр, очень талантливая спортсменка. Надо подходить к ней с пониманием. Спасибо ей за то, что она столько сделала для удовольствия любителей фигурного катания.
Будем считать, что нынешние неудачи - временные. А как директор школы, учитель, сегодня день тренера, мог бы подсказать и посоветовать не спешить менять тренера», – сказал Лайшев.
Также глава «Самбо-70» высказался о низкой посещаемости турнира в Сочи.
«По окончании сезона многие уезжают из Сочи, летать туда стало тяжелее, и не у всех есть настроение специально ездить и смотреть фигурное катание. Это в Москве такое паломничество.
Но есть прямой эфир, смотрит вся страна, это уже о многом говорит. Сегодня людям не до поездок», – отметил Лайшев.
У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами
Кто виноват, что на фигурке впервые пустые трибуны? Проблема не только в диких ценах
Комментарии