Ренат Лайшев: «Тутберидзе – гениальнейший тренер, Трусовой надо было не от нее уходить, а в себе разбираться. Ничего хорошего из этого не выйдет»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал выступление фигуристки в короткой программе на этапе Гран-при России в Сочи.

Петросян заняла первое место, второй стала .

«Аделия – замечательная девушка, юный талант. Этери Георгиевна (Тутберидзе) прекрасно умеет их находить и раскрывать. Уверен, у нее все замечательно сложится на этом турнире», – сказал Лайшев.

Также он высказался об уходе Трусовой от Тутберидзе.

«От добра добра не ищут. Этери Георгиевна – гениальнейший тренер, Саше надо было не от нее уходить, а в себе разбираться. Коней на переправе не меняют. Ничего хорошего из этого не выйдет, о чем и говорят такие результаты», – отметил Лайшев.

У Трусовой каждый сезон новый тренер: с Тутберидзе – объятия и истерика, с Плющенко – палец вниз, с Соколовской прижались головами

Трусова и правда новая – в платье, номере и даже ошибках. Не меняется одно – она проигрывает